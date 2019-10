Grave incidente sulla strada del Vallone, in comune di Gorizia, all'altezza dei tornanti delle Lisert poco prima delle 14. Per cause in corso di accertamento da parte di Carabinieri e Polizia di Stato, una vettura è finita sotto un mezzo pesante. Il conducente della macchina è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.

Stanno operando i soccorritori: due squadre dei Vigili del Fuoco di Monfalcone e il personale sanitario, con elicottero e ambulanza.