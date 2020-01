Auto sotto il ponte, muore a 26 anni tra le lamiere

Una ragazza di 26 anni di Tolmezzo ha perso la vita questa mattina alle 9, a causa di un incidente verificatosi poco dopo le 8 in via Manzano, ad Azzano di Premariacco. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale, intervenuti sul posto per rilievi e accertamenti, la giovane ha perso il controllo della sua Lancia Y mentre stava andando al lavoro.

La vettura è finita contro la spalla in cemento di un canale per l'irrigazione. La 26enne è rimasta incastrata tra le lamiere contorte ed è deceduta sul colpo.

Inutili i soccorsi: la Centrale Sores di Palmanova aveva inviato immediatamente l'elicottero sanitario, decollato dall'elibase di Campoformido, e un'ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco.