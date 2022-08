Autoarticolato carico di plastica a fuoco, chiuso il Raccordo Ra13

Dalle 6.10, i Vigili del fuoco di Trieste stanno operando sul Raccordo autostradale Ra13, tra gli svincoli di Padriciano e Trebiciano, in direzione Venezia, per l’incendio del semirimorchio di un autoarticolato carico di ‘Bib Bag’, sacchi in materiale plastico.

I pompieri, intervenuti con la squadra del distaccamento di Opicina e una della sede centrale, supportate da due autobotti il nucleo Nbcr - Nucleare Biologico Chimico Radiologico provinciale e il funzionario di guardia, hanno spento le fiamme utilizzando anche il liquido schiumogeno. Al momento sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e messa in sicurezza.

L’autista del mezzo, che dopo aver staccato la motrice dal semirimorchio aveva tentato di spegnere l’incendio con un estintore, è rimasto lievemente ferito dallo scoppio di uno pneumatico; è stato trasportato all’ospedale dal personale sanitario.

Per permettere le operazioni di soccorso, messa in sicurezza e spostamento del mezzo e dei materiali bruciati, il tratto del raccordo è stato chiuso.

Oltre ai Vigili del fuoco e ai sanitari, presenti sul posto per quanto di loro competenza Polizia Stradale, Polizia Locale, personale Anas, personale dell’azienda di autotrasporti proprietaria del mezzo incendiato e una ditta privata per la rimozione.