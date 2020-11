Autoarticolato finisce la sua corsa nel fossato

I Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti nella tarda mattinata, poco prima delle 13, per una fuoriuscita autonoma di un autoarticolato lungo la Statale 13, fra gli abitati di Orcenico e Cusano.

Il mezzo pesante, che trasportava bobine metalliche, dopo aver attraversato la carreggiata opposta, si è adagiato su un fianco nel fossato. Praticamente illeso il conducente, che è stato comunque affidato ai sanitari per accertamenti.

Le operazioni di recupero si prevedono lunghe, considerata la mole del carico trasportato, ma fortunatamente avverranno sfruttando il piazzale di una ditta adiacente in modo da non creare ulteriori disagi per la circolazione. Sul posto anche la Polizia Stradale di Spilimbergo.