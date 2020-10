Autoarticolato fuoristrada a Fontanafredda

In serata la prima partenza dei Vigili del Fuoco di Pordenone e l'autogru sono intervenute per rimettere in strada un autoarticolato a Fontanafredda, in via Percoto. Per una manovra errata, il conducente del mezzo pesante di una ditta di spedizioni è uscito dalla sede stradale, perdendo aderenza e rischiando di far rovesciare il semirimorchio.

Con l'ausilio dall'autogru, i pompieri hanno riallineato motrice e semirimorchio sollevandolo e poi hanno trainato l'autoarticolato fuori d'impaccio. Sul posto anche i Carabinieri di Fontanafredda.