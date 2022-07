Autoarticolato sbanda in A4 e resta in bilico sull’altra corsia

Tratto autostradale della A4 Monfalcone Est – Redipuglia in direzione Venezia chiuso dalle 17.15 a causa di un incidente che ha coinvolto un autoarticolato.

Ancora da chiarire la dinamica, al vaglio degli inquirenti. Il mezzo pesante avrebbe impattato contro la barriera di sicurezza centrale e, dopo aver perso il controllo, sbandando e perdendo il carico, si è fermato occupando l'intera carreggiata e con la parte posteriore del semirimorchio parzialmente uscita dalla sede stradale e in bilico sopra la corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Trieste, che in quel punto è ad una quota inferiore, senza coinvolgere altri mezzi e senza causare feriti.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, del suo carico e di tutta l'area del sinistro. Per consentire le operazioni di soccorso, rimozione del mezzo incidentato, del suo carico e il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'arteria stradale sono state chiuse al traffico tra la barriera del Lisert e gli svincolo di Redipuglia la carreggiata in direzione Torino e la corsia di sorpasso in direzione Trieste.

Sul posto anche la Polizia stradale, i mezzi di soccorso meccanico e il personale di Autovie Venete.

Si sono registrate code tra la barriera di Villesse e Trieste Lisert in direzione Trieste.