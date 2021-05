Autoarticolato si ribalta lungo l'A4

Incidente lungo l'autostrada A4 intorno alle 4.50 di questa mattina, in direzione Trieste, nel tratto compreso tra Portogruaro e San Stino di Livenza, poco prima del bivio per la A28.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di San Donà di Piave, il conducente di un autoarticolato ha perso il controllo e si è ribaltato.

Sul posto i sanitari del Suem, i Vigili del Fuoco (tra i pompieri intervenuti, non solamente quelli dei distaccamenti del Veneto Orientale: sono stati allertati anche quelli del Comando di Pordenone, per la vicinanza territoriale), il personale di Autovie Venete, i soccorsi meccanici.

Alle 7 di questa mattina il traffico stava cominciando a diventare più fluido dopo un inevitabile momento di blocco. Tutte le operazioni sono state coordinate dal Coa di Udine.