Autobus contro auto a Pordenone

Incidente questa mattina, venerdì 8 novembre, a Pordenone, verso le 9.40. Un autobus della linea 33 e un Maggiolone Wolksvagen, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati in largo San Giovanni.

Il mezzo di trasporto pubblico, al momento dell'incidente, era vuoto. La conducente della vettura è riuscita a scendere dall'auto autonomamente, ma é stata presa in cura dal personale sanitario sopraggiunto, mentre i Vigili del Fuoco Maggiolone di Pordenone hanno messo in sicurezza la viabilità dell'incrocio, fino all'arrivo della polizia locale di Pordenone intervenuta per i rilievi.