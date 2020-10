Autobus della Trieste Trasporti distrutto dalle fiamme

Autobus della linea 46 della Trieste Trasporti avvolto dalle fiamme e distrutto da un incendio questa mattina lungo l'ex provinciale 7, in comune di Sgonico. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato l'autista, che si trovava sul mezzo insieme a due passeggeri. Tutti sono riusciti a mettersi in salvo prima che le fiamme avvolgessero completamente il bus. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza da parte di diverse squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, giunte sul posto con un'autopompa serbatoio, un'autobotte e il funzionario di guardia.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Le prime fiamme si sono sviluppate nel vano motore, nella parte posteriore del bus, e poi si sono estese a tutto il mezzo.