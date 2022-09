Autocarro finisce fuori strada a Zoppola

Intorno alle 13, i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti lungo la statale 13, nel tratto di via Pordenone, a Poincicco di Zoppola, per l'uscita autonoma di un autocarro.

All'interno del mezzo è rimasto ferito il conducente, soccorso dai sanitari giunti con ambulanza e automedica dall'ospedale di Pordenone. I pompieri hanno collaborato a liberarlo dall'abitacolo e si sono poi fatti carico della messa in sicurezza dello scenario.

Considerata la dinamica del sinistro e le informazioni ricevute, sul posto era stata inviata anche l'autogru dei Vigili del Fuoco, poi non resasi necessaria. Una pattuglia della Guardia di Finanza di passaggio si è fermata per collaborare alla gestione della viabilità, visto l'intenso traffico. Sul posto i Carabinieri di Casarsa per i rilievi.