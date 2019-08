Autocarro in fiamme nella notte a Fontanafredda

Poco prima di mezzanotte, a Fontanafredda è scattato l’allarme per un autocarro in fiamme nella zona industriale La Crose, in via Oberdan. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con due squadre, la prima partenza e l'autobotte.

Il furgone, un Fiat Daily telonato, è andato completamente distrutto, mentre i due occupanti di origine slovacca sono riusciti a mettersi in salvo, uscendo dal mezzo pochi attimi prima che il fuoco lo avvolgesse completamente. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Sacile per i rilievi di legge.