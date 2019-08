Autocisterna di birra in fiamme lungo la A4

Incendio di una autocisterna lungo la autostrada A4 in direzione Venezia all'altezza del comune di Pocenia, nella prima serata di oggi, martedì 13 agosto, intorno intorno alle 21.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto per domare l'incendio, una autocisterna che trasporta birra si è incendiata.



Per permettere le operazioni di messa in sicurezza è stata chiusa l'autostrada. Non ci sono feriti. Sul posto la Polizia Stradale di Palmanova e il personale di Autovie Venete. Si esce a Latisana.