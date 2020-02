Autocisterna si ribalta, camionista incastrato

Grave incidente questa mattina, intorno alle 4.30, a Portogruaro, lungo la rotonda della statale 14, variante della tangenziale Mattei. Probabilmente a causa della fitta nebbia, il conducente di un mezzo pesante, un'autocisterna per il trasporto del latte, ha perso il controllo ed è uscito di strada, ribaltandosi. L'uomo è rimasto ferito e per lui si è temuto il peggio. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Portogruaro insieme ai Carabinieri e ai sanitari, con un'ambulanza.

Il camionista è stato estratto dal personale del Suem dalla cabina di guida deformata. È stato trasportato in ospedale a Portogruaro. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Dal Comando Centrale dei pompieri di Mestre è giunta una autogru. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono terminate intorno alle 7.30.