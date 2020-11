Autoerotismo, maniaco in azione tra i campi di Udine sud

"Fate attenzione, c'è un uomo che si abbassa i pantaloni e mostra i suoi attributi". Questo il tenore degli avvisi che negli ultimi giorni continuano a ripetersi nei gruppi Facebook "I Love Baldasseria", "Sei di Pradamano se..." e "Sei di Laipacco se...". Iniziano infatti a moltiplicarsi le segnalazioni di cittadini preoccupati per aver visto una persona (forse la medesima) alle prese con atti di autoerotismo o esibizionismo.

L'ultimo episodio si sarebbe verificato oggi, a Laipacco, nella strada bianca che dalla ex scuola conduce verso i campi adiacenti, molto utilizzati in questi giorni per delle salutari passeggiate. Ad esibirsi, in questo caso, un soggetto in sella ad una mountain bike. Immediata la fuga per la malcapitata.

Un episodio molto simile sarebbe avvenuto anche sabato scorso, sulla strada che collega Baldasseria Bassa alla ciclabile di Pradamano. In questo caso, racconta un testimone, ad agire sè stato il conducente di una vettura bianca, un modello molto simile ad una Fiat Fiorino. L'uomo, un signore di mezza età, è uscito dalla vettura parcheggiata vicino ai campi dopo aver notato arrivare alcune persone per le strade in terra battuta. Appena il gruppetto è giunto davanti a lui, l'uomo si è frapposto mostrando gli attributi e schernendo le donne con parole volgari.

Entrambi gli episodi, hanno spiegato i cittadini su Facebook, sono stati segnalati alle forze dell'ordine.