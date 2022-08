Un'autogrù è andata completamente distrutta dalle fiamme che si sono sviluppate ieri sera, poco prima delle 21, a Gonars, in una zona di campagna adiacente a via dei Molini.

In quell’area sono in corso lavori di posa delle condutture per il metano. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova e dei Vigili del fuoco. Non si esclude il dolo.