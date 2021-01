Autogru si ribalta a Marano

Un’autogru si è pericolosamente ribaltata a Marano Lagunare, in via Serenissima, a lato del molo che costeggia il canale Taglio. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. L’incidente si è verificato questa mattina, alle 9.50, durante alcune operazioni di collaudo. La caduta del pesante macchinario è stata causata dal malfunzionamento del computer che non ha attivato l’allarme antiribaltamento.

L’area è stata transennata e messa in sicurezza anche con l’utilizzo di lampade notturne. Sul posto sono intervenuti per tutti gli accertamenti del caso gli agenti del Corpo di Polizia Locale Intercomunale Riviera Bassa Friulana.

Per raddrizzare e rimettere in piedi il mezzo, si dovrà infatti attendere la mattinata di domani, quando arriveranno in aiuto altri due macchinari per il sollevamento e lo spostamento di merci e materiali.