Automobili 'bersaglio' dei ladri

Spaccate ai danni di alcune auto: la Fiera di Udine, che sta ospitando gli eventi Eyof Fvg, ha deciso di affiggere dei cartelli - anche in inglese - invitando gli utenti a non lasciare oggetti di valore in macchina.

Nel parcheggio esterno la Fiera sono visibili a terra, in più punti, i pezzi di finestrini infranti. Un fenomeno, quello delle spaccate ai danni delle vetture in sosta, monitorato con attenzione dalle forze dell’ordine che, specialmente nelle fasce orarie nelle quali potrebbero maggiormente verificarsi tentativi di furto, hanno potenziato l’attività di controllo.