Automobilisti a tu per tu con cinghiali, caprioli e cervi

Raffica di incidenti questa notte, tutti causati da animali selvatici. Intorno all'una, sulla regionale 56, a Manzano, auto in panne a causa dell'impatto con un capriolo all'altezza delle Fornaci; coinvolta una donna di Udine di 28 anni che non è rimasta ferita, ma ha dovuto chiamare il carro attrezzi per la rimozione del veicolo, non più marciante.

Ad Aquileia è stato individuato, lungo via Giulia Augusta, un cucciolo di capriolo vicino al ristorante "Ai Due Leoni", a bordo strada; è stata segnalata la sua presenza alla Forestale per il recupero dell'animale, a tutela della circolazione dei mezzi e del cucciolo.

A Forni di Sopra, intorno a mezzanotte, un'Audi condotta da una giovane di Tolmezzo ha urtato un capriolo che poi è scappato nella boscaglia; la macchina, in questo caso, non ha avuto particolari danni ma sarà comunque da portare dal carrozziere. Nessuna conseguenza sanitaria per la conducente.

A Buttrio altro investimento in via Cantiere Torre; in questo caso si tratta di un cinghiale, travolto sulla provinciale 14, nel tratto che dal ponte porta a Cividale. L'animale è morto nell'impatto ed è finito in un fossato, a bordo strada; è stato attivato il servizio di recupero della fauna selvatica.

A Pontebba, infine, è stato investito un cervo, sulla statale 14, all'altezza del bivio nord; l'animale è scappato dopo l'impatto. Danni al mezzo, ma non ci sono conseguenze sanitarie per il conducente.