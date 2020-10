Automobilisti sanzionati a Trieste

Due automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada dalla Polizia di Stato. Domenica mattina, verso le 10.30, la Volante ha identificato un triestino, classe 1972, che non si è fermato a un segnale di semaforo rosso in via Flavia, proseguendo la sua marcia, alla guida di un furgone.



Un’ora, in via Roma, gli agenti hanno fermato un cittadino kosovaro del 1999, residente a Ronchi dei Legionari, che non aveva convertito la sua patente di guida rilasciata dalle autorità del suo Paese in quella italiana. Poiché era trascorso più di un anno dal giorno dell’acquisizione della residenza in Italia è stato sanzionato e gli è stata tolta la patente di guida come pena accessoria.



Infine, la locale Polizia Ferroviaria ha denunciato per ricettazione alla locale Procura della Repubblica un cittadino rumeno del 1970.