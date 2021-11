Autoricambi in fiamme, distrutto il magazzino

Negozio di autoricambi in fiamme ieri sera, a Trieste, in via San Francesco. Erano da poco passate le 19 quando diverse persone, dalla strada, hanno sentito odore di bruciato.

Hanno chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i pompieri. Si è scoperto così che stava bruciando l'esercizio commerciale, in particolare il magazzino, dove erano stati stoccati tutti i ricambi per le vetture, insieme anche a voluminose bobine di carta.

In quel momento il negozio era chiuso alla clientela e all'interno non c'era alcuno. È andato distrutto il magazzino. Completamente annerito il negozio. I locali non sono agibili.

Nessuna persona è rimasta ferita ma il personale sanitario, giunto sul posto con l'ambulanza, ha controllato le persone che vivono al primo piano, sopra l'attività, perché il fumo della combustione si è esteso anche ad alcuni alloggi residenziali.

Non è stato necessario alcun ricovero in ospedale. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sul posto con due squadre, l'autoscala e il funzionario di guardia; hanno lavorato fino all'una e mezza e sono ritornati questa mattina, alle 6, per un ulteriore controllo.