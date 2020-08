Autorimessa distrutta dalle fiamme a Pagnacco

Incendio, nella notte, a Pagnacco. Due squadre dei vigili del fuoco di Udine sono intervenute alle 1.30 di stanotte per spegnere le fiamme che hanno interessato la struttura portante in legno di un'auotorimessa, in via della Coda.

Il fuoco ha distrutto le travi in legno del tetto.

L'intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme potessero propagarsi, sia all'abitazione di pertinenza sia a quella vicina che quindi non hanno subito danni.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Sul posto due pattuglie dei Carabinieri, di Majano e di Feletto Umberto.

E' in corso un sopralluogo per appurare le possibili cause dell'incendio.