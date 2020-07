Autostazione a San Vito proseguono i lavori per la sosta

Tra i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale convocato per giovedì 9 luglio, alle 18, all’Auditorium “Zotti”, che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di San Vito al Tagliamento, ci sarà l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei “lavori di realizzazione servizi complementari dell’autostazione: area per la sosta autobus e parcheggi”. Punto che vedrà l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e contestuale adozione della variante n. 74 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC).



La progettazione e la direzione dei lavori dell’ampliamento dell’autostazione, con l’obiettivo di farne uno dei più importanti centro intermodali del Friuli occidentale (secondo solo a Pordenone per numero di studenti che vi transitano) è stata affidata nei mesi scorsi all’architetto Paolo Galante. L’opera, inserita nella lista dei lavori pubblici da attuare nel corso del 2020, ha la finalità di risolvere una serie di criticità andando ad aumentare il numero di parcheggi e creando un nuovo collegamento con la “cittadella della salute” (ospedale, La Nostra famiglia, Casa di riposo, distretto), servendo così al meglio un’area caratterizzata dalla stazione ferroviaria, scuole e, poco distante, il centro storico.



Nel dettaglio, l’Amministrazione comunale intende realizzare un parcheggio a raso, su un’area immediatamente adiacente all’autostazione di proprietà di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) le cui trattative per la cessione bonaria della superficie sono a buon punto. Tale area risulta già dichiarata da RFI non strumentale all’esercizio dell’attività ferroviaria e pertanto la medesima può essere oggetto di acquisizione da parte del Comune. Trattasi di un’area di complessivi 7.500 mq.L’intervento prevede inoltre di ricavare un’area dedicata alla sosta lunga degli autobus in modo da tenere sempre sgombra l’area dell’autostazione adibita al traffico passeggeri e garantire quindi una maggiore fruizione degli spazi. Prevista poi la predisposizione di parcheggi per gli autisti degli autobus in sosta lunga (fino a 10 autobus) e l’implementazione dei parcheggi ad uso pubblico (in tutto 78) al servizio complessivo dell’area tenendo conto anche delle necessità della adiacente stazione ferroviaria. Non ultimo, si prevede di asservire questo parcheggio alla “cittadella della salute” tramite la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che si collegherà con via Scrosoppi.In particolare, verrà garantita la continuità della viabilità ciclo-pedonale esistente mediante un percorso che, partendo dal parcheggio esistente e lambendo la recinzione dell’istituto scolastico, attraversando l’area verde, si collegherà alla pista ciclabile esistente su via Scrosoppi per poi continuare su via della Bontà. Il tracciato prevede che sulla Roggia Fontanasso venga realizzata una passerella ciclopedonale. Una ulteriore attenzione sarà rivolta alla riqualificazione dell’area verde presente nella parte terminale del lotto che verrà collegata alla passerella ciclo-pedonale mediante la realizzazione di un percorso pedonale lungo tutto l’argine della Roggia.Nell’area verde a sud del parcheggio, poi, per rispondere alla necessità di pre-trattare le acque meteoriche prima dell’immissione in roggia, è previsto un impianto di trattamento prima pioggia: l’acqua in eccedenza sarà inviata ad un laghetto realizzato appositamente per fungere da bacino di laminazione. La presenza, poi, del Liceo Le Filandiere e delle aree sportive nelle immediate vicinanze comporterà un’ulteriore “sforzo” progettuale prevedendo una nuova ubicazione del campo di basket al fine di renderlo maggiormente fruibile. E’ altresì previsto in progetto di ricavare un parcheggio a servizio del personale docente e non docente del liceo scientifico. Complessivamente la previsione di spesa dell’opera è di 700 mila euro.“Se negli anni è stata realizzata un’autostazione per il trasporto pubblico locale nell’area adiacente alla stazione ferroviaria a servizio sia del centro scolastico superiore che dell’insieme delle attività sociosanitarie - afferma il Sindaco Antonio Di Bisceglie - ora si procederà all’ampliamento funzionale di questa struttura con la realizzazione di una area sosta lunga degli autobus, di nuovi parcheggi e un collegamento con la “cittadella della salute”, con l’obiettivo di rispondere allo sviluppo del centro intermodale di San Vito al Tagliamento, uno dei più importanti e strategici del Friuli occidentale. Questo anche in funzione del progetto di elettrificazione della linea ferroviaria Portrogruaro-San Vito-Casarsa”.