Autostazione di Udine, tentata rapina ai danni di un 14enne

Ieri, gli agenti della Questura di Udine ha arrestato un 20enne cittadino kosovaro per tentata rapina ai danni di un 14enne, e denunciato, in concorso, un altro minore, anche lui di 14 anni.

Pochi minuti prima di mezzogiorno, alla Sala Operativa è arrivata una segnalazione dall'autostazione. Due Volanti hanno subito raggiunto il ragazzino che, in attesa del pullman per tornare a casa dopo la mattinata trascorsa a scuola, era stato aggredito da altri due giovani, fermati a poca distanza dai poliziotti.

Visibilmente scosso, il 14enne ha spiegato che, per farsi consegnare smartphone e denaro, i due lo avevano minacciato, strattonandolo e tenendolo per il collo. La vittima, però, era riuscita a divincolarsi dalla presa, rifugiandosi in biglietteria.

Anche le immagini del sistema di videosorveglianza dell'autostazione hanno confermato l'aggressione. Il 20enne kosovaro era già noto agli operatori: solo pochi giorni prima, era stato denunciato per un altro tentativo di rapina e, in un’altra occasione, per resistenza a pubblico ufficiale, dopo che aveva aggredito il responsabile della sicurezza dell'autostazione cittadina, che cercava di indurlo a indossare la mascherina. In quell’occasione era emersa anche la sua posizione d’irregolarità sul territorio nazionale ed era stato munito di decreto di espulsione e obbligo del Questore di allontanarsi dallo Stato.

Ieri, dopo l’arresto, lo straniero è stato condotto in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Oggi, in sede di convalida dell’arresto, il gip ha disposto per lo straniero la misura cautelare del divieto di dimora a Udine.