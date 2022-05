Autostrada, domani traffico da bollino rosso

Giornata da bollino rosso domani, martedì 3 maggio, sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete.



La Concessionaria prevede, infatti, il transito di numerosi autoarticolati dalla Slovenia dove in questi due giorni – 1 e 2 maggio – si celebrava la Festa del Lavoro e quindi vigeva il divieto di circolazione dei mezzi pesanti. A questo si aggiunge il fatto che - come ogni martedì - è previsto l’arrivo di Tir dai Paesi del Centro Est Europa.



Il traffico sarà particolarmente intenso nella tratta autostradale della A4 in direzione Venezia fin dalle prime ore del mattino. Come sempre, Autovie consiglia a chi si mette in viaggio di informarsi prima di partire.



A disposizione ci sono il sito Infoviaggiando, la app Infoviaggiando e il numero verde 800996099. Gli utenti in viaggio sono inoltre costantemente informati in tempo reale della situazione attraverso i pannelli a messaggio variabile.