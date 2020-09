Autostrada, ecco dove fare il pieno costa meno

L’impianto di distribuzione di carburante autostradale con il prezzo più basso di tutta la A4 Trieste-Torino per quanto riguarda il gasolio (1,29 euro/litro) è in terra Veneta, nell’area di servizio di Fratta Sud, fra Portogruaro e Latisana. Il dato emerge consultando l’osservatorio dei prezzi per quanto riguarda i carburanti, (https://carburanti.mise.gov.it/) uno spazio web aggiornato costantemente e molto utile per chi viaggia spesso in autostrada. Nel sito sono compresi tutti gli impianti di distribuzione, naturalmente, sia quelli attivi sulla rete autostradale sia quelli della viabilità esterna.

Per agevolare gli utenti in transitano, anche Autovie Venete, nel sito www.infoviaggiando.it, ha messo a disposizione un servizio analogo, circoscritto alla tratta Trieste-Brescia e inoltre ha installato i cosiddetti “benzacartelloni”, maxi display che riportano i prezzi dei carburanti relativi alle 4 aree di servizio successive al punto di transito. Posizionati fra Sistiana e Duino, in direzione Venezia e fra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste forniscono a chi transita, tutte le informazioni necessarie per decidere in quale impianto fermarsi.

L’aggiornamento viene effettuato ogni volta che il prezzo cambia, quindi l’utente che percorre l’autostrada sa che quello pubblicato è il più recente. Dotati di una sorta di semaforo (la luce verde accesa accanto a un prezzo indica che è quello il più basso), riportano anche l’indicazione della distanza delle aree di servizio. A questi, entro un paio di mesi ne verranno installati altri due in A28 e A23. Uno studio dell’Università Bocconi effettuato su queste installazioni, ha evidenziato che grazie alle indicazioni dei prezzi forniti dai “benzacartelloni” gli utenti delle autostrade italiane risparmiano circa 15 milioni di euro all’anno. L’adozione dei display, infatti, innesca un meccanismo di concorrenza fra i gestori e rende più dinamico il mercato.

Tenendo conto che in Italia si spende – secondo le associazioni dei consumatori – il 22,4% in più della media europea per la voce carburante, l’utilizzo dei “benzacartelloni” rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di contenimento della spesa. Autovie ricorda, infine, che anche negli impianti di carburante della rete autostradale è possibile fare rifornimento utilizzando la tessera sconto della Regione Friuli Venezia Giulia. L’agevolazione prevede un contributo regionale su benzina e gasolio per i cittadini del Friuli Venezia Giulia