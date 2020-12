Autostrada, lavori al Bivio Palmanova

Non si fermano i cantieri di Autovie Venete che ha previsto anche durante questa settimana alcuni interventi legati alla terza corsia dell’autostrada A4.



A partire dalle 22 di giovedì 3 dicembre e fino alle 5 di venerdì 4 verrà chiusa la direttrice Venezia – Udine del nodo di Palmanova per lo spostamento dei new jersey sulla rampa che collega la A4 con la A23. L’operazione verrà ripresa nella notte successiva tra venerdì 4 e sabato 5 dicembre dalle 21 alle 5.



Pertanto – negli orari interessati dal cantiere - chi proviene da Venezia ed è diretto a Udine e Tarvisio, dovrà uscire a Latisana, percorrere la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare a Udine Sud oppure potrà uscire al casello di Palmanova rientrare nella medesima stazione seguire le indicazioni per Venezia e deviare verso la A23 in direzione Udine/Tarvisio.