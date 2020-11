Autostrade: lavori notturni nel Nodo di Palmanova

Una breve chiusura notturna di 6 ore dell’autostrada A4 per consentire la posa del nuovo portale segnaletico che sovrappassa la carreggiata in corrispondenza della rampa Venezia – Udine nel Nodo di Palmanova.



Tassello dopo tassello anche il primo sub lotto del quarto lotto (Gonars – Bivio A4/23) si va, infatti, completando. Un cantiere complesso perché non prevede solo l’allargamento delle carreggiate ma anche la ridefinizione del Nodo sul quale convergono sei direttrici di traffico e numerose opere a corredo, tra cui anche la posa dei nuovi portali segnaletici.



L’intervento verrà effettuato nella notte tra sabato 28 novembre e domenica 29: dalle ore 22 di sabato alle ore 4 di domenica il traffico, proveniente da Venezia e che transita sulla A4 non potrà immettersi sulla A23 in direzione Udine/Tarvisio. Necessariamente, chi è diretto verso Udine/Tarvisio dovrà uscire al casello di Latisana, percorrere la viabilità ordinaria segnalata dalle frecce gialle e rientrare in A23 al casello di Udine Sud. Oppure potrà andare fino al casello di Palmanova, rientrare, reimmettersi in A4 in direzione Venezia e deviare poi in A23.