Autotrasporto abusivo, multe per 25mila euro

Nelle settimane comprese dal 18 ottobre al 1° novembre, la Polizia Stradale di Pordenone, con il distaccamento di Spilimbergo, ha intensificato i controlli sul trasporto merci, finalizzati al contrasto dell’abusivismo e dell’illegalità nel settore dell’autotrasporto, soprattutto da parte di vettori stranieri che, effettuando trasporti sul territorio nazionale, solitamente a basso costo e in violazione del regolamento “CE” e della specifica normativa di settore, provocano un danno economico alle società di autotrasporto nazionali.

Il bilancio? E' di 24 sanzioni per violazioni della normativa sul trasporto effettuato in Italia da vettori stranieri, per mancato rispetto delle ore di guida, assenza del foglio di registrazione del cronotachigrafo, superamento del limite di velocità, uso del cellulare durante la guida, trasporto eccezionale senza autorizzazione. Complessivamente sono stati otto i mezzi sottoposti a fermo, tre le patenti ritirate, 32 i punti decurtati e tre le carte di circolazione ritirate, per un totale di 25mila euro di sanzioni.