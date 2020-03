Autotreno finisce di traverso lungo la A23, traffico in tilt

Poco prima delle 18, una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Udine è intervenuta in seguito a un incidente stradale verificatosi lungo l'autostrada A23 al km 17, in direzione sud. Un autotreno di nazionalità polacca che trasportava serramenti ha perso il controllo e si è posto di traverso sulla carreggiata. La motrice è andata a finire contro il guard rail. Nessuna conseguenza, per fortuna, per il conducente, ma sono state pesanti le ripercussioni sul traffico.

I pompieri sono rimasti sul posto per garantire l'assistenza per la rimozione del mezzo pesante e per scongiurare la rottura del serbatoio di gasolio. Il tratto è rimasto chiuso fino alle 20.