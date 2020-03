Autotreno fuori strada lungo la Cimpello Sequals

Incidente nella notte, poco dopo le 3, lungo la Cimpello-Sequals, in comune di Spilimbergo. Per cause in corso di accertamento, forse per un colpo di sonno, il conducente di un autotreno, un cittadino italiano, ha perso il controllo del bilico che è finito fuori strada, sbandando sulla sinistra, mentre procedeva in direzione Pordenone. Il mezzo non si è ribaltato ma è uscito completamente dalla carreggiata.

Sul posto, dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo; erano stati allertati anche i pompieri di Maniago, mentre il Comando di Udine era pronto all'invio di una gru, poi subito rientrata.

Il camionista è stato soccorso dal personale medico, supportato dal personale dei Vigili del Fuoco. È stato trasportato all'ospedale di Pordenone con l'autolettiga.