Autotreno perde il suo carico di lamiere

Nel tardo pomeriggio di ieri a San Giorgio di Nogaro si è verificato un incidente, per fortuna senza feriti. Nell'affrontare la rotonda di via Europa Unita, vicino all'autostazione, un autotreno ha perso il carico di lamiere, per circa 300 quintali.

I Carabinieri della locale stazione hanno sovrainteso le operazioni di recupero del materiale e gestito la viabilità, coadiuvati dai volontari della Protezione civile di San Giorgio di Nogaro. Presenti sul posto anche il sindaco e il consigliere con delega alla Protezione Civile.

Per il recupero del materiale sono intervenuti alcuni mezzi dell'Aci e un camion con autogru attrezzato. La viabilita è stata ripristinata alle 23.