Autovie, aperto al traffico il nuovo cavalcavia di Portogruaro

Alle 3 di questa notte, lunedì 11 aprile – con tre ore di anticipo rispetto al cronoprogramma - è stato aperto al traffico il nuovo cavalcavia della strada provinciale 251 a Portogruaro.

Nonostante il maltempo che ha colpito il Nordest in particolare nella giornata di sabato, i tecnici della Direzione Lavori di Autovie e le maestranze delle ditte appaltatrici sono riusciti nella complessa operazione di spostare le barriere di sicurezza, raccordare le rampe del vecchio manufatto con quelle del nuovo, realizzare la nuova pavimentazione, posare la segnaletica verticale e orizzontale e posare il guardrail definitivo.

I primi mezzi sono così transitati sul nuovo manufatto poco dopo le 3. Nei prossimi giorni sarà demolito il vecchio cavalcavia che si trova affiancato alla nuova opera.

Il cavalcavia della strada provinciale 251 è uno dei cinque che insistono sul primo sub lotto del secondo lotto (Alvisopoli – Portogruaro) per la costruzione della terza corsia dell’autostrada A4 e che necessitano di essere ricostruiti per l’allargamento delle carreggiate. Gli altri sono il cavalcavia di svincolo di Portogruaro, il Teglio – Gorgo, il Teglio – Fratta e il cavalcavia di via Casermette.

In totale nel primo sub lotto del secondo lotto (lungo quasi 9 chilometri) sono 24 le opere per le quali è previsto il completo rifacimento (8 scatolari, 8 sottopassi, 3 ponti, e per l’appunto 5 cavalcavia). I lavori si stanno ora concentrando sulla carreggiata ovest (direzione Venezia).