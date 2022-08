Autovie, chiusura in notturna del tratto Portogruaro - Latisana

Autovie Venete comunica che procederà questa notte dalle 23 alle 4 alla chiusura del tratto autostradale della A4 Portogruaro - Latisana in direzione Trieste.

L’intervento si rende necessario per bonificare un breve tratto di asfalto di circa 50 metri interessato nei giorni scorsi da un incidente stradale con conseguente sversamento di gasolio. Lo sversamento con le alte temperature di questi giorni e il passaggio elevato di mezzi pesanti hanno di fatto rovinato la pavimentazione che va subito ripristinata nelle sue condizioni ottimali, in vista del secondo grande esodo estivo previsto per sabato e domenica.

L’attività sarà svolta in piena notte, quando – stando anche ai dati di previsioni di Autovie – è previsto un flusso di traffico minore rispetto alle restanti ore della giornata e della settimana.