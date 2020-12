Autovie, due cantieri in notturna a Palmanova

Autovie Venete ha programmato due cantieri notturni a inizio settimana che interesseranno il Nodo di Palmanova. Nel primo sub lotto del quarto lotto (Nodo di Palmanova – Gonars) si continua, infatti, a lavorare sulle rampe del bivio di interconnessione A4/A23. In particolare sulla direttrice Venezia – Udine le maestranze saranno impegnate – nel corso di questi lavori programmati - nella posa delle nuove barriere di sicurezza in sostituzione dei new jersey in calcestruzzo. Inoltre si procederà all’adeguamento della segnaletica.

Si tratta di un passo importante verso il completamento della rampa che dalla A4 (Venezia – Trieste) conduce alla A23 (Udine – Tarvisio).

Pertanto a partire dalle 21 di lunedì 21 dicembre alle 5 di martedì 22 e con ripresa del cantiere dalle 21 di martedì alle 5 di mercoledì 23 chi proviene da Venezia e transita sulla A4 in direzione Udine non potrà immettersi sulla A23 ma potrà uscire al casello di Latisana e percorrere la viabilità ordinaria per rientrare a Udine Sud. Oppure potrà uscire al casello di Palmanova, rientrare, reimmettersi in A4 in direzione Venezia per poi deviare verso la A23 verso Udine/Tarvisio.