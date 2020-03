Autovie, due notti di chiusura e lavori a San Giorgio

In questo fine settimana, sono state pianificate due notti di chiusura dell’autostrada A4, entrambe nello stesso tratto, all’intersezione tra la A4 e la A23 (nodo di Palmanova) dove è in programma il rifacimento del cavalcavia lungo la direttrice Udine – Trieste.

I tecnici di Autovie e le maestranze delle ditte impegnate nel primo sub lotto del quarto lotto (Gonars – nodo di Palmanova) effettueranno la posa delle travi in calcestruzzo del nuovo ponte. Per questo la società ha disposto la chiusura al traffico delle rampe delle due direttrici Udine - Trieste e Venezia – Udine nel nodo di Palmanova dalle 20 di sabato 7 alle 10 di domenica 8 e dalle 20 di domenica alle 6 di lunedì 9 marzo.

Chi proviene dalla A23 (Tarvisio – Udine) ed è diretto a Trieste dovrà uscire a Udine Sud e potrà riprendere la A4 al casello di Palmanova. Nessun problema, invece, per chi è diretto a Venezia. Chi proviene da Venezia ed è diretto verso la A23 (Udine – Tarvisio) dovrà uscire a Latisana e seguire il percorso alternativo sulla viabilità ordinaria segnalato dalle frecce gialle. In alternativa potrà uscire a Palmanova, rientrare allo stesso casello, reimmettersi sulla A4 in direzione Venezia per poi deviare verso la A23 (direzione Udine – Tarvisio).

Dopo il maltempo di inizio settimana, che aveva rallentato i lavori, sono in corso le ultime attività per rendere percorribili le tre corsie anche negli ultimi 5 chilometri (dal comune di Castions di Strada allo svincolo di San Giorgio di Nogaro) dei 30 complessivi. Le forti precipitazioni di lunedì e martedì avevano costretto le maestranze a rinviare l’intervento di “cucitura” tra le rampe del casello di San Giorgio di Nogaro e il tratto autostradale di prossima costruzione.

Intervento che sarà effettuato nel corso della prossima settimana con la chiusura dello svincolo di San Giorgio di Nogaro in entrata in direzione Venezia dalle 21 di lunedì 9 marzo alle 8 di domenica 15 marzo. Quindi chi proviene da San Giorgio di Nogaro o dai paesi vicini e vuole immettersi sulla A4 in direzione Venezia potrà utilizzare lo svincolo di Palmanova o lo svincolo di Latisana. Nessun problema invece per chi entrerà al casello di San Giorgio in direzione Trieste e per chi percorre la A4 da Venezia e da Trieste e dovrà uscire a San Giorgio di Nogaro.