Autovie, pavimentazione tra Redipuglia e Monfalcone est

Un tratto di circa sette chilometri lungo la carreggiata est (Venezia – Trieste) tra gli svincoli di Redipuglia e Monfalcone Est dell'autostrada A4 sarà interessato dai lavori programmati di manutenzione della pavimentazione.

Il cantiere sarà attivo dalle 22 di venerdì 15 alle 6 di lunedì 18 ottobre. L’intervento renderà necessaria l'istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta e la chiusura al traffico dell'ingresso dello svincolo di Redipuglia per chi è diretto verso Trieste.

Pertanto, per chi proviene da Redipuglia, dalle località vicine e da Trieste Airport ed è diretto a Trieste potrà immettersi sulla A4 dallo svincolo di Monfalcone utilizzando i percorsi alternativi segnalati lungo la viabilità alternativa. Nessun problema invece per chi proviene da Trieste o Venezia e deve uscire a Redipuglia o per chi proviene da Redipuglia ed è diretto a Venezia.