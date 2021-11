Autovie, proseguono i cantieri di riasfaltatura

Le temperature non rigide consentono ancora di poter effettuare le manutenzioni ordinarie alla pavimentazione sulle autostrade. Per questo motivo Autovie Venete continua nella programmazione di riasfaltatura del manto stradale, soprattutto in quei tratti più datati e ad alta percorrenza.

In questo caso, i lavori interesseranno un tratto di circa 600 metri tra lo svincolo di Cessalto e quello di San Stino di Livenza dell’autostrada A4 in direzione Trieste. La giornata in cui verrà effettuato il cantiere sarà sabato 18 sabato 20 novembre quando i livelli di transiti sono in diminuzione rispetto al resto della settimana.

Si tratta di un intervento che renderà necessaria l’istituzione di un doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta (direzione Venezia) non interessata ai lavori. Nel corso dell’intervento dalle ore 06,00 alle ore 20,00 verrà anche chiusa l’uscita al casello di San Stino per chi proviene da Venezia. Nessun problema per chi proviene da Trieste o per chi entra al casello di San Stino di Livenza.

Autovie consiglia massima prudenza e invita come sempre a controllare il traffico chiamando il numero verde 800996099 oppure visitando il sito www.infoviaggiando.it