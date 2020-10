Autovie, weekend di lavori al casello di Latisana

Autovie Venete ha programmato nel fine settimana una serie di cantieri all’altezza del casello di Latisana che comporteranno alcune modifiche alla circolazione – in particolare per chi è diretto verso Venezia - senza, però, determinare alcuna interruzione dei flussi veicolari sull’autostrada A4.

Alle lavorazioni già pianificate - comprese nella costruzione della terza corsia - e che si stanno avviando alla conclusione (finitura delle barriere di sicurezza centrali), si aggiungeranno anche gli interventi di risanamento della pavimentazione drenante (in un tratto di circa un chilometro in prossimità delle rampe) realizzata circa 10 anni fa in occasione della costruzione del nuovo casello di Latisana. Le fitte precipitazioni di questi giorni hanno infatti deteriorato il manto stradale e l'intervento non può essere rimandato.

Le operazioni procederanno secondo fasi consecutive in modo da garantire sempre due corsie utilizzabili per ciascuno dei sensi marcia. Nella prima fase (dall'1 di venerdì 9 ottobre alle 4 di sabato 10) una delle corsie utilizzabili dai veicoli che procedono in direzione Venezia verrà deviata nell’altra carreggiata. Chi uscirà alla stazione di Latisana dovrà mantenere la corsia più a destra prestando attenzione alla segnaletica.

Durante la seconda fase (dalle 4 di sabato 10 alle 4 di domenica 11) le lavorazioni si concentreranno a ridosso delle rampe dello svincolo. Nell’occasione verrà chiuso il casello di Latisana in uscita per chi proviene dalla direttrice Udine – Trieste e in entrata per chi è diretto a Venezia.

Pertanto chi proviene da Latisana e dai comuni limitrofi ed è diretto a Venezia potrà entrare in A4 al casello di Portogruaro. Chi proviene da Udine e Trieste, percorre la A4 ed è diretto a Latisana dovrà uscire al casello di San Giorgio di Nogaro. Nessun problema per chi è diretto a Trieste dove saranno attive sabato e domenica le tre corsie.

Sempre nel fine settimana, il Passante di Mestre verrà chiuso, esclusivamente in direzione Milano, dalle 21 di venerdì 9 alle 6 di lunedì 12 ottobre e il traffico in A4 sarà deviato all’altezza di Quarto d’Altino sulla carreggiata ovest della A57-Tangenziale di Mestre attraverso l’uscita obbligatoria verso la stazione autostradale di Venezia est. Regolare, invece, il traffico sul Passante in direzione Trieste. In questo caso si tratta di lavori di manutenzioni che Concessioni Autostradali Venete (Cav) effettua lungo il proprio tratto autostradale.