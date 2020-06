Avaria al motore, soccorse due imbarcazioni

Sono stati effettuati, ieri, due interventi di soccorso coordinanti dalla Guardia Costiera di Monfalcone con i due uffici dipendenti di Grado e Lignano Sabbiadoro. Alle 15 l’allarme è scatto a Grado dove, un natante da diporto di circa sei metri con tre persone a bordo, tutti della provincia di Udine, ha subito un avaria elettrica a bordo in località Ravaiarina.

Immediata la risposta del Comando locale di Grado che, coordinato dalla Capitaneria di porto di Monfalcone, disponeva l’uscita del battello pneumatico GC B43. L’unità della Guardia Costiera, raggiunto il mezzo in avaria, traeva a bordo due dei tre occupanti e provvedeva alla prima assistenza dell’unità, nell’attesa dell’arrivo del tecnico motorista, già allertato dal proprietario del natante. Tutte le persone a bordo sono state tratte in sicurezza in porto a Grado.

Alle 18.15 l’allarme è scattato nelle acque marittime di Lignano, dove a seguito di allertamento dei familiari, è stato denunciato il mancato rientro di un'unità da diporto con due persone a bordo.

Il piccolo natante, un gommone di 4 metri con avaria al motore, è stato rapidamente individuato ed abbordato dal battello pneumatico GC B 16 dell’ Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro che, atteso anche la brezza tesa e l’altezza d’onda in aumento nell’area, rendeva più gravose le operazioni di soccorso ed assistenza dell’unità. Il gommone veniva, comunque, posto in sicurezza e tratto in salvo fino alla darsena Vecchia di Lignano, dove la giovane coppia a bordo veniva sbarcata illesa.

Prove generali di organizzazione dello strumento di soccorso in mare della Guardia Costiera del Compartimento Marittimo di Monfalcone che, agli esordi di una nuova estate, non manca di dare la propria risposta di sinergica efficienza a favore della comunità.

A tutti i diportisti e agli utenti del mare la Capitaneria di Porto ricorda di effettuare i controlli meccanici e strumentali del caso necessari, prima di prendere il mare con la propria unità, soprattutto dopo un periodo di rimessaggio od inutilizzo del mezzo nautico.

Rimane fondamentale, per la propria sicurezza e per quella di tutti gli utenti del mare, improntare la propria condotta alla migliore e più prudenziale tecnica marinaresca nonchè ricordarsi sempre di aggiornare la propria documentazione nautica, consultare le previsioni meteo locali e le locali Ordinanze di Sicurezza, pubblicate sui siti istituzionali ed albi informatici dei Comandi Locali della Guardia Costiera e rispettare le prescrizioni sanitarie vigenti.