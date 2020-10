Aveva commesso 39 furti in Friuli, arrestato in Inghilterra

Personale della Polizia di Stato di Udine, con il coordinamento della locale Procura e della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, nei giorni scorsi ha arrestato un 30enne cittadino moldavo, destinatario di un mandato di arresto europeo. L'uomo, che si era reso latitante, è stato fermato dalla Polizia inglese a Bradford; deve scontare una pena di tre anni e quattro mesi per una lunghissima serie di furti commessi tra il 2009 e il 2010 in Friuli, assieme a due complici.

L’ordine di carcerazione era stato emesso il 24 luglio 2017 dalla Procura Generale di Trieste, in seguito alle condanne del Tribunale di Udine che lo ha ritenuto responsabile di 39 episodi di furto, soprattutto nella zona del Medio e Basso Friuli.

Nel bottino, auto e oggetti di pregio che si trovavano all'interno delle vetture posteggiate, ma anche abitazioni e locali dove, forzando gli accessi, il 30enne era entrato rubando importanti somme di denaro e preziosi.

Il 9 maggio 2009, i tre erano stati fermati; gli agenti erano riusciti a recuperare una notevole quantità di beni, restituendoli ai proprietari. Dopo un periodo di carcerazione, era stato liberato ma, assieme ad altri complici, nel 2010, aveva commesso un’altra serie di furti, per i quali è stato nuovamente condannato. Nel 2012, ha poi lasciato l’Italia, rendendosi irreperibile.

A seguito dei provvedimenti di condanna, le indagini hanno permesso di scoprire che si era trasferito in Inghilterra, dove usava un passaporto rumeno. Sono in corso le procedure per l'estradizione.