Aveva derubato un anziano invalido, arrestata

La Polizia rumena ha dato esecuzione a un mandato di arresto europeo, a seguito di un ordine di carcerazione emesso in agosto dalla Procura della Repubblica di Udine nei confronti di una cittadina rumena di 34 anni. La donna deve scontare quattri anni e sei mesi per più condanne disposte dal Tribunale di Udine per un furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I fatti si riferiscono al marzo del 2015 quando, a San Daniele del Friuli, insieme a un complice, aveva rubato in una casa approfittando dello stato di difficoltà di un uomo di 73 anni, invalido. Si era impossessata con destrezza di una catenina d'oro e di diversi orologi, sempre in oro.

La donna e il suo complice, poi, erano stati fermati per un controllo nella zona di Tarvisio. Mentre le forze dell'ordine procedevano alla loro identificazione, i due li avevano spintonati ed erano riusciti a scappare salendo a bordo del veicolo, percorrendo un tratto contromano in autostrada, in direzione del confine di Stato con l'Austria, riuscendo a fuggire.

A seguito dei provvedimenti di condanna, sono scattate lunghe e articolate indagini la parte della Polizia di Stato di Udine, insieme alla Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

La 34enne è stata rintracciata e arrestata in Romania. Nel frattempo aveva cambiato il cognome, complicando le operazioni di identificazione. Sono in corso le operazioni di estradizione.