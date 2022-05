Aveva l'obbligo di firma, ma non si è mai presentato in Stazione

Assieme alla sua banda, alla fine di febbraio, era stato arrestato mentre si era intrufolato in appartamento per fare razzia, rimanendo, però, loro stessi intrappolati.

Il giudice gli aveva imposto l’obbligo di firma, ma alla Stazione Carabinieri non si era mai presentato perché era rientrato in Romania per celebrare la Pasqua ortodossa. Finite le feste, aveva deciso di rimettersi in viaggio per la Spagna.

Sul suo cammino, però, ha incrociato una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Aurisina, impegnata in un servizio di retrovalico. L’uomo ha detto ai militari che stava rientrando in Italia per andare ad adempiere all'obbligo imposto dal Tribunale, ovvero firmare nella Stazione dell’Arma. Stavolta, però, l’unica sigla che dovrà mettere sarà quella per accedere alla struttura carceraria.

L’uomo, un cittadino romeno di 31 anni, infatti, è destinatario di un’ordinanza di ripristino della custodia cautelare in carcere per furto in abitazione. Così la pattuglia del Nucleo Radiomobile di Aurisina, dopo le incombenze di rito, l'ha accompagnato nel carcere del Coroneo.