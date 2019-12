Avevano nascosto 470mila euro, indagata coppia di medici

Una coppia di medici pordenonesi è finita nel mirino delle Fiamme gialle. I finanzieri di Pordenone, infatti, hanno scoperto che i due professionisti avevano nascosto 470mila euro in una stanza segreta nella loro abitazione, ad Aviano, e nei loro studi, un centro estetico e una laboratorio dentistico. Tutti soldi che non erano stati dichiarati al Fisco. La coppia, ora, è indagata per evasione fiscale.

L’indagine era scattata a marzo, quando i due avevano denunciato un furto di 200mila euro in contanti, custoditi in una zona blindata della loro villa avianese. I Carabinieri avevano identificato il responsabile, il domestico della coppia, che aveva confessato il colpo e patteggiato la pena di un anno e sei mesi, con il beneficio della sospensione condizionale.

Durante le attività investigative, però, i militari avevano scoperto le grosse somme di denaro nascoste dai due professionisti. Circostanza che aveva spinto il Procuratore di Pordenone Raffaele Tito a chiedere alla Guardia di Finanza un supplemento d’indagini, per chiarire la provenienza dei contanti. Dagli accertamenti è emerso che la somma complessiva del furto ammontava a 470 mila euro e che i redditi dichiarati dai due medici erano di molto inferiori al loro tenore di vita e alle loro proprietà, anche all'estero.