Aviano, super lavoro per aggiustare le tubature dell'acqua

Non si può dire certo un anno fortunato quello di Aviano con l’acqua. Dopo le problematiche che, in primavera, avevano reso imbevile quella dell’acquedotto, complice il maltempo di ottobre che aveva gettato nel lago di Barcis parecchi detriti rendendo l’acqua di un sapore sgradevole, stavolta i problemi sono a arrivati causa di alcune rotture delle tubazioni nel weekend.

Il primo episodio in via Trieste, a Marsure, che ha portato all’interruzione dell’erogazione dell’acqua. Quindi a ruota, episodi simili si sono verificati anche in via Damiano Chiesa, via Rossetti e via Fantin. Interessate dal blocco dell’acqua, per consentire a Hydrogea di intervenire, sono state svariate famiglie e attività commerciali, che ne hanno parecchio risentito, in particolare la Latteria di Marsure.

Anche il Centro di riferimento oncologico è stato interessato dal disagio per alcune ore. Dopo una domenica di intensi lavori, la situazione con l’inizio della settimana è tornata alla normalità.

“L’acqua è di nuovo a disposizione di tutte le utenze", spiega l’essere e vicesindaco Danilo Signore. "Purtroppo ci sono stati alcuni disagi dovuti al fatto che gli interventi di riparazione sono stati importanti e hanno richiesto tempo, ma ora sembrano definitivamente risolti”, conclude Signore. Gli avianesi, per ora, possono tirare un sospiro di sollievo.