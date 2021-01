Aviano, allarme per una fuga di gas

Intervento dei pompieri, nel pomeriggio, per una fuga di gas ad Aviano. Due squadre della sede di Pordenone con tre mezzi sono intervenute in via Trieste.

L'allarme è scattato intorno alle 16.40, quando la sala Operativa dei Vigili del Fuoco, attivata tramite il 112, è stata letteralmente intasata da molte telefonate che segnalavano una cospicua perdita di gas dal contatore di un'abitazione, che aveva interessato la zona circostante con profonda preoccupazione da parte dei residenti.

Le squadre hanno dapprima isolato l'area deviando anche il traffico, quindi predisposto una linea di alimentazione con idranti per contenere eventuali conseguenze da innesco. La perdita è stata velocemente intercettata, arrestando la fuoriuscita di gas. Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dell'Italgas.