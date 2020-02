Un vasto rogo ha distrutto un capannone industriale ad Aviano, in via de Zan. L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte facendo intervenire sul posto sette squadre dei Vigili del Fuoco dalla Sede Centrale di Pordenone e dal Distaccamento di Maniago.

I pompieri stanno tutt'ora operando per la messa in sicurezza dell'area produttiva. Ad andare in cenere una gran quantità di materiale plastico. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto anche i Carabinieri. Le cause sono in corso di accertamento.