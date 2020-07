Aviano, escursionista s'infortuna scendendo lungo il sentiero

Nella tarda mattinata una 25enne di Carbonera (Treviso) si è infortunata scendendo lungo il sentiero 986 da Casera Giais verso Casera Palussa, in comune di Aviano. L'escursionista si trovava in compagnia di alcuni amici e, percorrendo il tratto, è scivolata, a quota 900 metri circa, sul fondo bagnato e cosparso di felci, procurandosi una forte slogatura alla caviglia che le ha impedito di proseguire il percorso.

E' stata allertata subito dalla Sores la stazione di Pordenone del Soccorso Alpino e Speleologico che ha inviato sul posto due tecnici, tra cui un soccorritore della stazione di Maniago, che si trovavano nei pressi della casera e poi una seconda squadra che ha guadagnato quota con il mezzo fuoristrada: questi le hanno prestato i primi soccorsi.

La giovane è stata trasportata per un tratto in barella fino all'imbarco dell'elicottero, che è avvenuto in hovering su uno spiazzo erboso poco distante dal luogo dell'incidente. Rilasciata al campo sportivo di Giais è stata consegnata ai sanitari dell'ambulanza. L'intervento si è concluso intorno alle 14.30.