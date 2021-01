Aviano, incendio in un vecchio fabbricato

I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con tre automezzi nel primo pomeriggio, dopo le 14.30, per l'incendio di un vecchio fabbricato in via delle Cave, ad Aviano.

Il pronto intervento dei pompieri ha permesso di limitare il propagarsi delle fiamme e il loro lavoro è stato determinante per circoscrivere il piccolo rogo, individuato al piano terra dello stabile grazie anche all'ausilio di una termocamera, visto che l'ambiente era saturo di fumo.

Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre hanno proceduto a una verfica dello stabile e alla messa in sicurezza dello scenario.