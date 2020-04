Aviano, maxi-sequestro di mascherine e 'panni magici'

Sequestro di 1.660 mascherine e di 1.205 'panni magici' e denuncia per il rappresentante legale della società. Segnalata alla Procura anche l’ipotesi di reato per eccessivi ricarichi sui prezzi di vendita. Sono questi i risultati dell’ispezione condotta ieri dalla Guardia di Finanza di Pordenone nella sede della Domovip di Aviano. Entrando nei dettagli, dalle indagini è risultato che la ditta acquistava le mascherine al prezzo di 1,5 euro e le rivendeva a 7 euro l’una, più 18 euro di spese di spedizione, mentre il 'panno magico' veniva acquistato a 1,5 euro e rivenduto a 23, sempre al netto delle spese di spedizione.

Tornando alle mascherine, nel sito era indicato che “il dispositivo assicura la protezione individuale da schizzi di goccioline e droplet trattenendo dal 96% al 100% dell’aerosol con cui si diffondono i virus”. Percentuali, queste, eliminate dal web poco dopo l’ispezione delle Fiamme gialle, così come le virtù antibatteriche attribuite al panno magico nelle descrizioni.

Inoltre, il prodotto era descritto come “monouso, ma il materiale permette di essere lavato a 30 gradi per almeno una decina di volte” e come “dispositivo Medico CE classe 1 registrato presso il Ministero della Salute. E’ dunque un prodotto – recitava la descrizione - da utilizzare sia nel mondo lavorativo e sanitario che in quello quotidiano”. La mascherina, però, non era di tipo medico-chirurgico. Era registrata al ministero come “dispositivo medico di classe 1”, che indica prodotti meno critici, registrabili online e senza particolari validazioni o test. Insomma, un prodotto ben diverso dalla mascherina chirurgica vera e propria.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la vendita dei prodotti in diverse province italiane.