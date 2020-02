Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Aviano hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 17enne isontino, domiciliato in una comunità residenziale per minori con situazioni di disagio familiare.

Nel corso di un controllo, eseguito su segnalazione dei responsabili della struttura, i militari hanno trovato circa 18 grammi di marijuana e oltre 230 euro in contanti, ritenuti provento di illecita attività, tutto sequestrato.